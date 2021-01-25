درينكووتر يحتفل بإقالة لامبارد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أثار داني درينكووتر، المنبوذ من تشيلسي، غضب الجماهير بنشره صورة له وهو يحتفل بقميص ليستر، في أعقاب إقالة فرانك لامبارد من قبل "البلوز"، قبل أن يعود اللاعب ويحذف صورة الاحتفال من حسابه على "انستغرام".

وتم تهميش لاعب خط الوسط عن طريق لامبارد، وفشل في التواجد مع الفريق تحت قيادته، ولعب 23 مباراة فقط مع تشيلسي، وتمت إعارته الموسم الماضي مرتين لفريقي بيرنلي وأستون فيلا، قبل أن ينتقل إلى النادي التركي قاسم باشا.

وأبدى عدد كبير من مشجعي تشيلسي، غضبهم من اللاعب واتهموه بعدم احترام رئيسه السابق، واستجاب اللاعب وقام بحذف منشوره، وأوضح أنه كان يهدف فقط إلى إظهار أنه يفتقد لعب كرة القدم، وأوضح أن لامبارد كان شخصاً يتطلع إليه بشكل كبير كلاعب.

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