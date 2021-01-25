تشلسي الإنجليزي يقيل مدربه فرانك لامبارد

المصدر: وكالات

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي رسميا إقالة مدربه فرانك لامبارد بعد تلقيه خمس هزائم في ثماني مباريات بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ما تسبب في تراجعه للمركز التاسع بين فرق البطولة العشرين.

وأضافت تقارير إنجليزية أن الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان السابق هو أبرز المرشحين لتولي المهمة خلفا للامبارد لاعب منتخب انجلترا السابق الذي بدأ مسيرته مع تشلسي في 2019.

وفي موسمه الأول مع الفريق (2019-2020) قاد لامبارد تشلسي إلى مكان في المربع الذهبي في الدوري إلى جانب الوصول لنهائي كأس انجلترا لكنه لم يحقق النتائج المرجوة هذا الموسم رغم إنفاق النادي أكثر من 220 مليون جنيه إسترليني (300.94 مليون دولار) على التعاقدات الجديدة.

وأصبح لامبارد المدرب رقم 12 الذي يقال من تدريب النادي منذ انتقال ملكيته إلى الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في 2003.

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