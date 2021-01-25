سون هيونج أفضل آسيوي محترف بالخارج

المصدر: (كوالالمبور - د ب أ)

فاز الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة لعام 2020، وجمع أعلى عدد من النقاط عبر تصويت الجمهور وآراء الخبراء، متفوقاً على الإيراني مهدي تاريمي بالمركز الثاني، والعراقي علي عدنان، الثالث.

وكان سون فاز 3 مرات بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، ثم تألق مجدداً خلال عام 2020، بعدما سجل 22 هدفاً مع توتنهام، وحصل سون على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، أكتوبر الماضي، وسبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في توتنهام بموسم 2019 - 2020، والأفضل في كوريا الجنوبية 2020.

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