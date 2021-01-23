سوسييداد يعير مهاجمه البرازيلي جوزيه إلى ولفرهامبتون

المصدر: أ ف ب

انتقل المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه من ريال سوسييداد الاسباني إلى ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار شرائه، بحسب ما أعلن الناديان السبت.

كتب سوسييداد في بيان "توصل ريال سوسييداد إلى اتفاق مع ولفرهامبتون واندررز من اجل إعارة ويليان جوزيه حتى 30 يونيو2021. يملك الفريق البريطاني خيار الشراء".

أما ولفرهامبتون، فأضاف "سيجلب خيارا هجوميا جديدا لنونو اسبيريتي سانتو (المدرب البرتغالي)".

وبحسب الصحف الاسبانية، يبلغ خيار الشراء بين 20 و25 مليون يورو.

وسجل رأس الحربة هذا الموسم 6 أهداف وتمريرة حاسمة في 21 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق الباسكي.

ودّع بثنائية في مسابقة كأس الملك ضد قرطبة من الدرجة الثالثة وضعت فريقه قي ثمن النهائي.

وكان رحيل ويليان جوزيه مرتقبا منذ نحو سنة. ترك المجموعة في شتاء 2020 من أجل قبول عرض توتنهام الإنجليزي قبل أن يرفض سوسييداد أخيرا رحيله. وبعد فصل مماثل الصيف الماضي، انضم اخيرا إلى ولفرهامبتون المشارك في الدوري الإنجليزي.

وسجل مع سوسييداد منذ 2016، 62 هدفا في 170 مباراة في مختلف المسابقات.



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