برشلونة يهدد ديمبلي بالبيع

المصدر: البيان الإلكتروني

يخطط نادي برشلونة لعرض الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح الفريق، للبيع خلال الميركاتو الصيفي المقبل، إذا لم يظهر ولاؤه للنادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ديمبلي أظهر قيمته الفنية مع برشلونة في الفترة الأخيرة، لكن الأزمة حاليًا تتعلق بالوضع التعاقدي للنادي الكتالوني.

وأشارت إلى الإدارة الرياضية في برشلونة حاولت تجديد عقد ديمبلي في وقت سابق، لكن اللاعب ووكيله لم يرغبا في الاستماع إلى أي عروض.

وأوضحت أن الرئيس الجديد لبرشلونة سيتخذ القرار النهائي بشأن وضع ديمبلي، لكن إذا أصر الأخير على عدم التجديد، سيتم بيعه في الصيف المقبل قبل انتهاء عقده في يونيو 2022.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن ديمبلي كان على أعتاب الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي صوب مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، لكن الصفقة انهارت في اللحظات الأخيرة من الميركاتو

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