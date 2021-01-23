سواريز يحرج كومان ويزعج ميسي

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

بات التألق اللافت للاعب برشلونة السابق الأوروجوياني لويس سواريز، مع فريقه الحالي أتلتيكو مدريد مصدر احراج دائم لرونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الذي أصر على الاستغناء عن سواريز بطريقة مهينة اثارت استهجان كبار نجوم البرسا فضلاً عن غضب جماهيري يتجدد مع تألق سواريز مع اتلتيكو مدريد .

صدارة وتميز

ويتضاعف غضب عشاق برشلونة داخل وخارج اسبانيا على كومان بعد ان تسبب سواريز (المطرود) في تصدر أتلتيكو جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 44 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الريال، و10 نقاط عن برشلونة، ولأتلتيكو مباراة مؤجلة.

صراع مع ميسي

ويزداد الغضب على كومان خاصة في الجولة 19 من الدوري الاسباني والتي ظهر فيها فريق برشلونة بمستوى هجومي متراجع فيما نجح سواريز في تسجيل هدفى فوز أتلتيكو مدريد على حساب مضيفه إيبار، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإسباني على الملعب البلدي "إبوروا".

وأصبح سواريز يتقاسم صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني متساويا مع ميسي ، برصيد 11 هدفا لكل منهما، فيما يأتي في المركز الثالث جيرارد مورينيو لاعب فياريال برصيد 10 أهداف.

منافسة خاصة

وليس هذا فحسب وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميسي هو اللاعب الوحيد الذي يتفوق على سواريز في تسجيل الثنائيات في الليغا، منذ انضمام المهاجم الأوروجوياني إلى برشلونة في صيف 2014، قادما من ليفربول.

وسجل ميسي منذ ذلك التوقيت 40 ثنائية في الليغا، بينما سجل سواريز 24 فقط، من بينهم 3 ثنائيات بقميص أتلتيكو مدريد، وهي منافسة خاصة كانت ستكون حكرا على نجوم برشلونة لولا طرد كومان لسواريز خارج اسوار النادي .



حلم مدريد

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن 3 من آخر 4 انتصارات لأتلتيكو في الليغا شهدت توقيع سواريز، مشيرة إلى أن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو، كان بحاجة إلى هداف، ونجح في الحصول عليه هذا الموسم بوصول سواريز الذي لديه 11 هدفًا في الليغا.

وأوضحت أن المفاجأة أن سيميوني وجد ضالته في أكثر مكان غير متوقع، حيث ضم سواريز من برشلونة منافسه المباشر في الليغا.

خطف الهداف

وقالت إن سواريز بُلغ عقب الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-8 أنه لا يجب أن يرتدي قميص البارسا مجددا، ومن هنا بدأ أتلتيكو في العمل على خطف هداف برشلونة، لصنع قفزة نوعية في مركز المهاجم الصريح لم يحققها دييجو كوستا وألفارو موراتا.

وأضافت أن سيميوني اتصل بسواريز، وأخبره أنه مع أتلتيكو سيواصل اللعب في أعلى مستوى، وسيحصل على مساحة للمشاركة أساسيًا، لأن كوستا أراد المغادرة في الصيف، قبل أن يقرر النادي التخلي عن موراتا.

صفقة مجانية

وذكرت أن سواريز غادر برشلونة مجانا، كما أنه حصل على 6 ملايين يورو من أصل 14 مليونا قيمة راتبه مع برشلونة في الموسم الأخير من العقد.

وفي المقابل سيدفع أتلتيكو لبرشلونة 6 ملايين يورو فقط على موسمين، إذا نجح الروخيبلانكوس في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي والمقبل.

جنون ميسي

وشددت على أن ما فعله برشلونة كان غريبا لدرجة قادت ليونيل ميسي، قائد البارسا، للتصريح حول الصفقة "لقد بدا ما فعلوه مع سواريز جنونيا بالنسبة لي. لقد أطلقوا سراحه ودفعوا له أموالًا، بالإضافة إلى نقله إلى فريق ينافسنا".

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