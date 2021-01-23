«كورونا» يبعد زيدان عن «الملكي»

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إصابة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بفيروس كورونا المستجد، وقال النادي «الملكي» في بيان مقتضب «إن زين الدين زيدان أظهر نتيجة إيجابية لفحص «كوفيد 19»»، وسبق لزيدان أن حجر نفسه احترازياً في وقت سابق من الشهر الحالي نتيجة مخالطته شخصاً مصاباً، لكن نتيجة اختباره جاءت سلبية وعاد سريعاً ليكون بجانب لاعبيه.

وتأتي إصابة زيدان قبل مباراة فريقه مع ديبورتيفو ألافيس اليوم، حيث يسعى ريال مدريد إلى تعويض خيبة الخروج من بطولة كأس الملك على يد فريق من الدرجة الثالثة، وسيتولى مساعد زيدان ومواطنه دافيد بيتوني مهمة قيادة الفريق.

ويدرك زيدان أن خسارة ثانية هذا الموسم أمام ألافيس القابع في المركز السابع عشر بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط، ستعقد وضعه كثيراً، وستطيح إلى حد كبير بآمال ريال في الاحتفاظ باللقب.

ويدخل حامل اللقب المرحلة العشرين من بطولة الدوري وهو متخلّف بفارق سبع نقاط عن جاره أتلتيكو المتصدر الذي خاض أيضاً مباراة أقل من فريق زيدان.

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