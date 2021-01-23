حمزة رفيعة.. مستقبل «يوفي/تونس»

المصدر: دبي - زياد فؤاد

لم يظهر حتى الآن اللاعب التونسي الشاب حمزة رفيعة بشكل أساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، ولكن اللاعب الشاب «21 سنة»، ينتظره مستقبل عريض في الدوري الإيطالي.

ابن قلعة السنام التونسية، انتقل إلى فرنسا مع أهله صغيراً، وهناك اكتشفته أعين نادي ليون الفرنسي، ولعب لصفوف فريق الرديف في ليون، قبل أن يبدي يوفنتوس الإيطالي اهتمامه باللاعب الناشئ في 2019، ليلعب مع فريق تحت 23 سنة في يوفنتوس في مركز خط الوسط المهاجم، وينجح في المشاركة بـ33 مباراة، مسجلاً هدفين، ومساهماً في صناعة العديد من الأهداف في المرحلة السنية، ليبدأ صفحة جديدة بضمه للفريق الأول ليوفنتوس بداية الموسم الحالي.

وفي 13 يناير الجاري، كانت شهادة الميلاد الحقيقية لحمزة في الملاعب الأوروبية، حيث شهدت الدقيقة 77 من لقاء يوفنتوس أمام جنوة في كأس إيطاليا، المشاركة الأولى لنجم تونس الشاب، حيث نزل بديلاً لينجح في تسجيل هدف الفوز للبلانكونيري في الدقيقة 104، ذلك الهدف الذي أهدى يوفنتوس الفوز بعد معاناة وقت إضافي، ليخرج فائزاً 3-2، معلناً ميلاد نجم عربي تفتخر به الملاعب التونسية، وسيعد إضافة قوية للمنتخب التونسي عندما يشتد عوده ويكتسب خبرة المشاركات في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس العملاق حامل لقب الدوري.

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