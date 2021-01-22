الاتحاد الإسباني يرفض استئناف برشلونة على إيقاف ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي برشلونة لرفع الإيقاف مباراتين عن نجمه الأرجنتيني ميسي، وأقرت اللجنة العقوبة.

وكانت اللجنة قد قررت إيقاف ميسي مباراتين، بسبب طرده مباشرة عقب الاعتداء دون كرة على أسيير فيلاليبري، لاعب أتلتيك بلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وغاب ميسي بموجب العقوبة عن مباراة كورنيا، أمس الخميس، في دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا، بالإضافة إلى مواجهة إلتشي، الأحد المقبل، في الجولة 20 من الليغا.

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