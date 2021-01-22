دافيد بيتوني يقود ريال مدريد أمام ألافيس بعد إصابة زيدان بكورونا

المصدر: وكالات

يقود دافيد بيتوني المدرب المساعد للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس، غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة 20 من الليغا الإسبانية بعد الإعلان عن إصابة زيدان بكورونا.

وظهر دافيد بيتوني في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، وقال:"زيدان بحالة جيدة جدًا لقد تحدثت معه مؤخرًا، وهو يحب كرة القدم لأنها شغفه، ويعلم أنه في كرة القدم هناك لحظات معقدة لكنه متحفز".

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بفيروس كورونا.

وسيقود ديفيد بيتوني مساعد زيدان الفريق طوال فترة غياب المدرب الفرنسي.

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