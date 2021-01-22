فاليكانو يواجه برشلونة في كأس ملك إسبانيا

المصدر: وكالات

أقيمت ظهر اليوم الجمعة، قرعة دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي شهدت مواجهة سهلة لبرشلونة، الذي حسم عبوره أمس الخميس بشق الأنفس على حساب كورنيا.

وودع قطبي العاصمة مدريد، الريال وأتلتيكو البطولة مُبكرًا أمام ألكويانو وكورنيا على الترتيب، بينما يلتقي برشلونة مع رايو فاليكانو على تذكرة التأهل لدور الثمانية.

وشهدت القرعة وجود 11 فريقًا من دوري الدرجة الأولى وهم برشلونة، فياريال، ريال سوسيداد، إشبيلية، فالنسيا، أتلتيك بيلباو، غرناطة، بلد الوليد، أوساسونا، وريال بيتيس.

ومن الدرجة الثانية تواجد ألميريا وجيرونا ورايو فاليكانو، بينما من الدرجة الثالثة ألكويانو ونافالكارنيرو.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: (ألكويانو مع أتلتيك بيلباو، نافالكارنيرو ضد غرناطة، جيرونا ضد فياريال، رايو فاليكانو و برشلونة، ألميريا و أوساسونا، ريال بلد الوليد و ليفانتي، إشبيلية و فالنسيا، ريال بيتيس و ريال سوسيداد).

وستقام مباريات دور الـ16 أيام 26 و27 و28 يناير الجاري، على أن تقام مواجهات ربع النهائي يومي 2 و3 فبراير المقبل، بينما مواجهات نصف النهائي ستقام على مباراتين بنظام الذهاب والإياب أيام 10 فبراير و3 مارس.

وسيستضيف ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، المباراة النهائية يوم 18 أبريل المقبل.

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