كاراجر ينتقد ليفربول وأدء صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، نقدا للريدز بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال كاراجر، في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية: "لا أتذكر آخر مرة كان خلالها ليفربول بعيدا عن مستواه بهذه الصورة".

وحدد كاراجر 5 لاعبين يرى أنهم يعانون بشدة في المباريات الأخيرة، موضحا: "الظهيران والثلاثي الأمامي لا يقتربون من أفضل مستوياتهم".

وتابع: "الأمر لا يتعلق فقط بأنهم لا يسجلون، لكن بأسلوب اللعب العام أيضا. لقد شاهدت صلاح 3 أو 4 مرات يركض نحو المدافعين".

وواصل: "مشجعو ليفربول سيحبطون بشكل كبير، رغم أن هذا الفريق من أعاد لقب الدوري الإنجليزي".

واستمر: "دافع كلوب عن اللاعبين، لكن في هذه اللحظة يبدو أن منافسة ليفربول على اللقب تلاشت، وسيكون من الصعب احتفاظ الفريق بالبطولة".

وأتم: "لقد كان الفريق بائسًا للغاية، ومن الصعب تصديق ما حدث لليفربول. الكثير من اللاعبين بعيدون عن مستواهم في نفس الوقت".

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