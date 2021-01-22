شاهد..حارس إنجليزي يدخل موسوعة غينيس بهدف عالمي

المصدر: البيان الإلكتروني

دخل الحارس الإنجليزي توم كينغ، موسوعة غينيس، بعدما سجل هدفا من ركلة مرمى، في مباراة فريقه نيوبورت كاونتي ضد تشيلتنهام تاون، يوم الثلاثاء الماضي، بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في الدقيقة 12، عندما نفذ كينغ ركلة مرمى، بتسديدة قوية وطويلة، وارتطمت الكرة بالأرض قبل منطقة جزاء فريق تشيلتنهام تاون، لتتجاوز حارس مرماه وتتهادى إلى شباكه.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، صادقت أمس الخميس، على أن تسديدة كينغ هي أطول تسديدة (96.01 متر)، تسفر عن هدف على الإطلاق في مباراة لكرة القدم.

وأشارت إلى أن كينغ، حطم الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزه أسمير بيغوفيتش، حارس مرمى ستوك سيتي السابق، الذي سجل هدفا من مسافة 91.9 متر في مرمى ساوثهامبتون عام 2013

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز