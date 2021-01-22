سيميوني يصف سواريز بالحاسم

المصدر: البيان الإلكتروني

أثنى الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد على مهاجم الفريق الأوروجواياني لويس سواريز، بعدما قاد "الروخيبلانكوس" للفوز على إيبار بهدفين مقابل هدف، ليواصل الفريق الانفراد بتصدر الدوري الاسباني.

وقال سيميوني عقب المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب إيبار ضمن الجولة الـ19 من الليجا، إن سواريز كان حاسما في فوز الفريق وأنه "يحافظ على تركيزه خلال المباريات ودائما ما يلعب بالذكاء الذي يميزه".

وأضاف المدرب الأرجنتيني، أن سواريز عندما أحرز الهدف الأول مدركا التعادل لأتلتيكو، تمكن من التسجيل بينما كان فريقه يفقد السيطرة على الكرة، أما فيما يخص ركلة الجزاء التي أحرز منها الأوروجواياني الهدف الثاني فقال إنه "سعى لها وخلقها ونفذها".

وعن مجريات اللقاء قال سيميوني إنه لم يكن ينتظر أن يقدم إيبار "مباراة مختلفة"، لأنه يدرك الطريقة التي يلعب بها، مشيرا إلى أن الخصم اكتسب الثقة والطمأنينة بعدما تقدم بهدف في اللقاء.

وواصل أتلتيكو الانفراد بصدارة الليجا برصيد 44 نقطة، محققا انتصاره السادس تواليا في البطولة، ليبتعد بـ7 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، مع تبقي مباراة مؤجلة للأتلتي.

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