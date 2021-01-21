اتهام مدرب استون فيلا باستخدام لغة مسيئة

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، المدير الفني لنادي أستون فيلا، دين سميث، باستخدام لغة مسيئة تجاه حكام مباراة فريقه التي خسرها أمام مانشستر سيتي أمس الأربعاء، بهدفين دون مقابل، واعترف سميث بأنه سأل الحكم الرابع ديفيد كوت، عما إذا كان قد حصل على كرات شعوذة لعيد الميلاد.

وقال سميث، عقب المباراة، إنه كان غير سعيد من حكام المباراة، وأكد أنهما السبب في خسارة فريقه في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي، وحصل المدرب، على بطاقة حمراء في الدقيقة 79، بسبب اعتراضه على احتساب هدف مانشستر سيتي الأول الذي سجله برناردو سيلفا.

وبرر سميث اعتراضه على هدف برناردو، بأنه رأى أن زميله رودري، كان في وضعية تسلل قبل أن يمرر الكرة إلى البرتغالي، وقال: "كان قراراً هزلياً، ولم أر هدفاً كهذا، ويجب النظر إليه، لا أعتقد أن أي شخص في الملعب يعتقد أنه كان هدفاً".

وأضاف: "ظننت أنهم سيذهبون إلى تقنية الفيديو، وتعجبت من احتسابه، وقلت للحكم الرابع، هل أحضرتم كرات شعوذة في عيد الميلاد، ولا أعتقد أن أي مدرب آخر سيطرد بسبب ذلك".

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