التشيك تهدم إنجاز رونالدو التاريخي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نفى الاتحاد التشيكي لكرة القدم، إنجاز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لكرة القدم، بعدما أحرز هدف تقدم فريقه أمام نابولي في مباراة السوبر الإيطالي أمس، ليصل إلى 760 هدفاً خلال 1040 مباراة رسمية لعبها مع المنتخب والأندية.

وأكد الاتحاد التشيكي لكرة القدم، أن عدد أهداف جوزيف بيكان، 821 هدف، وليس 759 هدفاً، كما تقول الإحصائيات، وبالتالي لم يتخطى رونالدو، رقم الأسطورة التشيكوسلوفاكي السابق، ومتصدر القائمة.

وكان جوزيف بيكان، أحد أبرز هدافي العالم في النصف الأول من القرن العشرين، وحسب الاحصائيات المعلنة والتي ينفيها الاتحاد التشيكي لكرة القدم، سجل بيكان، 730 هدفًا خلال مسيرته مع الأندية، بينما سجل 29 هدفاً دولياً بقمصان ثلاثة منتخبات، حيث كانت لوائح كرة القدم تسمح بتمثيل أكثر من منتخب في ذلك الوقت، دون ضوابط صارمة كما هو الحال في العصر الحديث.

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