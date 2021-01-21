مستقبل زيدان في "مهب الريح"

المصدر: البيان الإلكتروني

مستقبل غامض يحيط بمدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمام ألكويانو المنتمي للدرجة الثالثة أمس الأربعاء.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الأداء الكارثي الذي ظهر به ريال مدريد أمام ألكويانو، هو ما آثار قلق مسؤولي النادي الملكي، أكثر من خسارة البطولة الثانية في أقل من أسبوع.

وأضاف التقرير، أن هذا الأمر جعل مستقبل زيدان موضع تساؤل كبير في ريال مدريد، لدرجة أن هناك تفكير في مسألة رحيله قبل انطلاق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد ظهر هذا الموسم في العديد من المباريات بمستويات مُخجلة، إلا أن تكرار الأمر أمام فريق من الدرجات الأدنى لدرجة الخسارة أمامه في الكأس وبعشرة لاعبين، هو ما أكد أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.

واختتم التقرير، بأن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد يتخذ إجراءً بشأن مستقبل زيدان، عقب مباراة ديبورتيفو ألافيس المقبلة في الليجا، إذا تعثر الفريق، وعقب تولي ماوريسيو بوكيتينو قيادة باريس سان جيرمان، سيكون راؤول جونزاليس هو البديل الأقرب لخلافة زيدان.

وعلق زين الدين زيدان على وداع فريقه المسابقة بالقول:" إنه يجب على فريقه عدم فقدان التركيز بعد الخروج من المسابقة".

وأبلغ المدرب الفرنسي الصحفيين "ليست مخجلة، هذا أمر يمكن حدوثه دائما في كرة القدم.

"أمر مثل هذا يمكن حدوثه في مسيرة أي لاعب لكني أتحمل مسؤوليتها وسنواصل العمل. لن يجن جنوننا بسبب ذلك".

وأضاف زيدان "اللاعبون قدموا كل شيء على أرض الملعب، حصلنا على عدة فرص وعندما لا تسجل فهذا ما يمكن حدوثه. حارس مرمى (ألكويانو) أنقذ فرصتين أو ثلاث بشكل رائع ولم نستطع تسجيل الهدف الثاني. لو كنا فعلنا ذلك كانت المباراة ستتغير تماما.

"إنها لحظة صعبة علينا بسبب الخروج من الكأس، ونحن بحاجة لفعل أكثر مما فعلناه اليوم لكن على الأقل قدمنا كل ما لدينا".

وتأتي الهزيمة أمام ألكويانو بعد نحو أسبوع من خسارة ريال أمام أتليتيك بيلباو في قبل نهائي كأس السوبر المحلية وانتصار الفريق مرة واحدة في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات.

وأجاب زيدان عند سؤاله بشأن قلقه على مستقبله بعد تراجع النتائج "عندما تخسر يتحدث الجميع عن رحيلك لكني أتحمل المسؤولية وفليحدث ما يحدث. أنا هادئ، اللاعبون يريدون الفوز بكل مباراة ويحاولون فعل ذلك دائما لكن في بعض الأحيان تحدث بعض الأمور الأخرى. علينا التعامل مع ذلك".

وتابع "كنا نلعب بشكل جيد وتراجع الأداء مؤخرا لكن بغض النظر عن آخر مباراتين فالأمور تسير بشكل جيد هذا الموسم ونحن بحاجة لتذكر ما الذي بإمكاننا فعله".

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