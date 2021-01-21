أول تعليق لرونالدو على تتويج فريقه بكأس السوبر الإيطالي

المصدر: البيان الإلكتروني

في أول تعليق له على تتويج فريقه بالسوبر الإيطالي، نشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له وهو يحمل الكأس الغالية وكتب: "سعيد جدا بلقبي الرابع في إيطاليا.. عدنا! هذا هو اليوفي الذي نحبه، هذا هو الفريق الذي نثق به وهذه هي الروح التي ستقودنا إلى الانتصارات التي نريدها! أحسنتم يا رفاق".

وتلقى كريستيانو رونالدو إشادة كبيرة باعتباره أفضل هداف على مر العصور بعدما وصل إلى 760 أمس الأربعاء في فوز يوفنتوس 2-صفر على نابولي ليحصد لقب كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم.

وسجل رونالدو كل أهدافه مع أربعة أندية بالإضافة إلى بلاده البرتغال ولا يقترب منه في الجيل الحالي سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الذي حقق رقما قياسيا في الشهر الماضي بتسجيل 644 هدفا مع فريق واحد.

وسبق لرونالدو، البالغ عمره 35 عاما وأحرز 102 هدف مع البرتغال، اللعب في صفوف سبورتنج لشبونة (خمسة أهداف) ومانشستر يونايتد (118) وريال مدريد (450) وأحرز 85 هدفا مع يوفنتوس.

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