الإعلان عن تعديلات كبيرة في مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" اليوم الأربعاء، عن تعديلات جديدة على مواعيد مباريات المسابقة.
وقالت الرابطة في بيان رسمي: "نعلن أحدث تعديلات المباريات، التي تتعلق بالفترة من الأسبوع الأخير من يناير، وجميع مباريات فبراير حتى 1 مارس".
وجاءت مواعيد المباريات عقب التعديل، كالآتي (بتوقيت غرينتش):
يوم السبت 30 يناير:
إيفرتون – نيوكاسل يونايتد، الساعة (12:30)
كريستال بالاس – وولفرهامبتون، الساعة (15:00)
مانشستر سيتي - شيفيلد يونايتد، الساعة (15:00)
وست بروميتش – فولهام، الساعة (15:00)
أرسنال - مانشستر يونايتد، الساعة (17:30)
ساوثهامبتون - أستون فيلا، الساعة (18:00)
يوم الأحد 31 يناير:
تشيلسي - بيرنلي، الساعة (12:00)
ليستر سيتي- ليدز يونايتد، الساعة (14:00)
وست هام – ليفربول، الساعة (16:30)
برايتون - توتنهام، الساعة (19:15)
يوم الثلاثاء 2 فبراير:
شيفيلد يونايتد - وست بروميتش ألبيون، الساعة (18:00)
وولفرهامبتون - أرسنال، الساعة (18:00)
مانشستر يونايتد - ساوثهامبتون، الساعة (20:15)
نيوكاسل - كريستال بالاس، الساعة (20:15)
يوم الأربعاء 3 فبراير:
بيرنلي - مانشستر سيتي، الساعة (18:00)
فولهام – ليستر سيتي، الساعة (18:00)
ليدز - إيفرتون، الساعة (19:30)
أستون فيلا - وست هام، الساعة (20:15)
ليفربول - برايتون، الساعة (20:15)
يوم الخميس 4 فبراير:
توتنهام - تشيلسي، الساعة (20:00)
يوم السبت 6 فبراير:
أستون فيلا - أرسنال، الساعة (12:30)
فولهام - وست هام، الساعة (17:30)
يوم الأحد 7 فبراير:
وولفرهامبتون – ليستر سيتي، الساعة (14:00)
ليفربول - مانشستر سيتي، الساعة (16:30)
يوم الاثنين 8 فبراير:
مانشستر يونايتد - إيفرتون، الساعة (18:00)
يوم السبت 13 فبراير: ليستر سيتي – ليفربول، الساعة (12:30)
مانشستر سيتي – توتنهام،، الساعة (17:30)
يوم الأحد 14 فبراير:
أرسنال – ليدز يونايتد، الساعة (16:30)
يوم الاثنين 15 فبراير:
تشيلسي - نيوكاسل يونايتد، الساعة (20:00)
يوم السبت 20 فبراير:
ساوثهامبتون - تشيلسي، الساعة (12:30)
ليفربول - إيفرتون، الساعة (17:30)
يوم الأحد 21 فبراير:
أستون فيلا – ليستر سيتي، الساعة (14:00)
أرسنال - مانشستر سيتي، الساعة (16:30)
مانشستر يونايتد – نيوكاسل يونايتد، الساعة (19:00)
يوم الاثنين 22 فبراير:
برايتون - كريستال بالاس، الساعة (12:00)
يوم السبت 27 فبراير:
مانشستر سيتي - وست هام، الساعة (12:30)
ليدز - أستون فيلا، الساعة (17:30)
يوم الأحد 28 فبراير:
توتنهام - بيرنلي، الساعة (14:00)
تشيلسي - مانشستر يونايتد، الساعة (16:30)
يوم الاثنين 1 مارس:
إيفرتون – ساوثهامبتون، الساعة (20:00).