الإعلان عن تعديلات كبيرة في مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" اليوم الأربعاء، عن تعديلات جديدة على مواعيد مباريات المسابقة.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "نعلن أحدث تعديلات المباريات، التي تتعلق بالفترة من الأسبوع الأخير من يناير، وجميع مباريات فبراير حتى 1 مارس".

وجاءت مواعيد المباريات عقب التعديل، كالآتي (بتوقيت غرينتش):

يوم السبت 30 يناير:

إيفرتون – نيوكاسل يونايتد، الساعة (12:30)

كريستال بالاس – وولفرهامبتون، الساعة (15:00)

مانشستر سيتي - شيفيلد يونايتد، الساعة (15:00)

وست بروميتش – فولهام، الساعة (15:00)

أرسنال - مانشستر يونايتد، الساعة (17:30)

ساوثهامبتون - أستون فيلا، الساعة (18:00)

يوم الأحد 31 يناير:

تشيلسي - بيرنلي، الساعة (12:00)

ليستر سيتي- ليدز يونايتد، الساعة (14:00)

وست هام – ليفربول، الساعة (16:30)

برايتون - توتنهام، الساعة (19:15)

يوم الثلاثاء 2 فبراير:

شيفيلد يونايتد - وست بروميتش ألبيون، الساعة (18:00)

وولفرهامبتون - أرسنال، الساعة (18:00)

مانشستر يونايتد - ساوثهامبتون، الساعة (20:15)

نيوكاسل - كريستال بالاس، الساعة (20:15)

يوم الأربعاء 3 فبراير:

بيرنلي - مانشستر سيتي، الساعة (18:00)

فولهام – ليستر سيتي، الساعة (18:00)

ليدز - إيفرتون، الساعة (19:30)

أستون فيلا - وست هام، الساعة (20:15)

ليفربول - برايتون، الساعة (20:15)

يوم الخميس 4 فبراير:

توتنهام - تشيلسي، الساعة (20:00)

يوم السبت 6 فبراير:

أستون فيلا - أرسنال، الساعة (12:30)

فولهام - وست هام، الساعة (17:30)

يوم الأحد 7 فبراير:

وولفرهامبتون – ليستر سيتي، الساعة (14:00)

ليفربول - مانشستر سيتي، الساعة (16:30)

يوم الاثنين 8 فبراير:

مانشستر يونايتد - إيفرتون، الساعة (18:00)

يوم السبت 13 فبراير: ليستر سيتي – ليفربول، الساعة (12:30)

مانشستر سيتي – توتنهام،، الساعة (17:30)

يوم الأحد 14 فبراير:

أرسنال – ليدز يونايتد، الساعة (16:30)

يوم الاثنين 15 فبراير:

تشيلسي - نيوكاسل يونايتد، الساعة (20:00)

يوم السبت 20 فبراير:

ساوثهامبتون - تشيلسي، الساعة (12:30)

ليفربول - إيفرتون، الساعة (17:30)

يوم الأحد 21 فبراير:

أستون فيلا – ليستر سيتي، الساعة (14:00)

أرسنال - مانشستر سيتي، الساعة (16:30)

مانشستر يونايتد – نيوكاسل يونايتد، الساعة (19:00)

يوم الاثنين 22 فبراير:

برايتون - كريستال بالاس، الساعة (12:00)

يوم السبت 27 فبراير:

مانشستر سيتي - وست هام، الساعة (12:30)

ليدز - أستون فيلا، الساعة (17:30)

يوم الأحد 28 فبراير:

توتنهام - بيرنلي، الساعة (14:00)

تشيلسي - مانشستر يونايتد، الساعة (16:30)

يوم الاثنين 1 مارس:

إيفرتون – ساوثهامبتون، الساعة (20:00).

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