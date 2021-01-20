محمد صلاح يغيب عن قائمة التشكيل المثالي لـ"يويفا" لعام 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن التشكيل المثالي لعام 2020، بعد مشاركة أكثر من 6 ملايين شخص في التصويت.

وشهد التشكيل المثالي للاتحاد الأوروبي "يويفا" غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ولم يتواجد أى لاعب من صفوف الريدز.

وجاء التشكيل المثالي لعام 2020 بعد تصويت الجمهور، كالتالي :

حراسة المرمى : نافاس "باريس سان جيرمان".

الدفاع : " كيميتش "بايرن"، سيرجيو راموس "ريال مدريد"، فان دايك "ليفربول"، ألفونسو دايفيز "بايرن".

الوسط : دي بروين "مانشستر سيتي"، ميسي "برشلونة"، تياجو ألكانتارا "ليفربول".

الهجوم : نيمار "باريس"، ليفاندوفسكي "بايرن"، رونالدو "يوفنتوس".

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