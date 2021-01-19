مايكل أوين: محمد صلاح أناني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

انتقد مايكل أوين نجم الكرة الإنجليزية السابق، أسلوب محمد صلاح نجم ليفربول، مؤكداً أنه أحادي التفكير، وأن أنانية النجم المصري تتسلل داخل ليفربول، وأصبحت مشكلة تعرقل بطل الدوري الإنجليزي، وطالبه بتمرير الكرة أكثر.

وأشارت صحيفة "الديلي ميل"، إلى أن صلاح يعاني من عدم التسجيل في الدوري منذ ما قبل عيد الميلاد أي منذ 4 مباريات، وإلى أنه قدم عرضاً مخيباً أمام مانشستر يونايتد في لقاء انتهى بالتعادل السلبي يوم الأحد الماضي، وكذلك فريق ليفربول في الأسابيع الأخيرة.

وقال أوين للقناة الناقلة للدوري الإنجليزي: "هناك الكثير من الأنانية تتسلل لليفربول، محمد صلاح لا يمرر الكرة بشكل كاف مرة أخرى، ولم يسجل المهاجم المصري أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ خروجه من مقاعد البدلاء ليحرز هدفين في الفوز 7-0 على كريستال بالاس قبل عيد الميلاد مباشرة".

وشهد التعادل السلبي مع يونايتد أيضاً، خوض ليفربول ثلاث مباريات بدون هدف لأول مرة منذ 2005، وهو ما ترك صلاح محبطاً، رغم أنه حافظ على معاييره رائعة حتى ما قبل عيد الميلاد، بعد أن سجل 13 هدفاً رائعاً في 17 مباراة بالدوري الممتاز.

ومنذ انضمام صلاح إلى ليفربول، جعله أحد أكثر المهاجمين رواجاً في العالم، وشهد ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة، وهو ما أثاره عندما أجرى مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية، ورفض استبعاد إمكانية اللعب يوماً ما مع أكبر ناديين في إسبانيا

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