زلاتان يعادل رقما قياسيا للأسطورة فان باستن

المصدر: وكالات

عادل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش رقم الأسطورة الهولندي ماركو فان باستن، خلال لقاء ميلان وكالياري (2-0) الذي جمعهما مساء أمس الاثنين، ضمن الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وأحرز زلاتان هدفي "الروسونيري"، في الدقيقتين (7 من ضربة جزاء، و53)، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "سردينيا آرينا" بمدينة كالياري.

وأصبح المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما) أول لاعب يسجل 12 هدفا في أول 8 مباريات له في الدوري الإيطالي بقميص ميلان "الروسونيري" منذ أن حقق الأسطورة ماركو فان باستن هذا الإنجاز خلال الموسم (1992-1993).

ورفع زلاتان رصيده إلى 12 هدفا ويتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي "الكالتشيو" مع كل من شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، والبلجيكي روميلو روكاكو مهاجم إنتر ميلان، مقلصا الفارق إلى 3 أهدف عن المتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

كما قاد النجم السويدي فريق ميلان إلى تحقيق رقمين قياسيين في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن ميلان سجل أهدافا للمباراة الـ19 على التوالي خارج أرضه في "الكالتشيو"، ليعادل رقمه القياسي لأطول فترة له في المسابقة التي حققها بين مارس 1992 وأبريل 1993.

كما نجح ميلان في معادلة أفضل سلسلة له دون هزيمة خارج أرضه في بطولة الدوري، في مرحلة الـ3 نقاط لكل فوز منذ الموسم (1994-1995)، فلم يخسر "الروسونيري" على مدار 16 مباراة متتالية بين سبتمبر 2003 إلى أبريل 2004.

ويتربع ميلان على عرش صدارة الدوري الإيطالي، برصيد 43 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط على وصيفه وجاره إنتر ميلان.

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