أتلتيك بلباو قاهر الكبار وبطل سوبر

المصدر: (إشيبلية - أ ف ب )

استحق أتلتيك بلباو مسمى قاهر الكبار، وبطل سوبر في 2021، بفوزه على برشلونة 3 - 2 في نهائي كأس السوبر الإسبانية، وكان بلباو أطاح بفريق ريال مدريد، حامل اللقب، من الدور نصف النهائي، وتعددت خسائر «البارسا» في المباراة، ومنها طرد الأرجنتيني ميسي «ق 120»، وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها النجم الكبير البطاقة الحمراء مباشرة في مباراة رسمية، كما حرمت النتيجة الهولندي رونالد كومان من إحراز أوّل ألقابه كمدرب لبرشلونة، وهو النهائي العاشر في الكأس السوبر، الذي يخسره «البارسا».

وجاء تتويج بلباو بعد حسمه المباراة في الوقت الإضافي (انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2 - 2)، وسجل إينياكي ويليامس نجم بلباو هدف الحسم في الدقيقة 97، ليظفر الفريق بلقبه الثالث في بطولة السوبر بعد لقبي عامي 1984 و2015.

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