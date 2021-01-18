مكجريجور يرتدي "سماء الليل" بمليون دولار

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لا يخجل كونور مكجريجور، من التباهي بثروته على إنستغرام، وأثارت أحدث مشتريات المقاتل الأيرلندي الباهظة الثمن، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل مواجهته الرائعة مع داستن بوارير يوم السبت.

وعرض ماكجريجور، ساعة قيمتها مليون دولار، لمتابعيه البالغ عددهم 38.3 مليون شخص، كما ظهر في سيارة رولز رويس جديدة مع ابنه كونور قبل مباراته في أبوظبي.

والساعة المسماة "سماء الليل" تم تصنيعها من قبل شركة للمجوهرات مقرها مانهاتن، وقالت الشركة أن الساعة تتكون من ماسة كروية رائعة ذات 288 وجهاً، وتعكس كل شعاع من الضوء الوارد، وتضيء سماء الليل طوال دورانها البالغ 60 ثانية حول محور مستقل.

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