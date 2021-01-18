ميسي يواجه عقوبة الإيقاف 12 مباراة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يمكن أن يواجه ليونيل ميسي، الإيقاف 12 مباراة، بعد لكمه الخصم إذا أعتبر اتحاد الكرة الإسباني، حادثة البطاقة الحمراء عدوانية في نهائي كأس السوبر في برشلونة أمام أتليتيك بلباو.

وتم طرد ميسي لأول مرة في مشواره مع برشلونة مساء الأحد، بعد ضربه المهاجم أسير فيليبر في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، وهي البطاقة الحمراء الأولى في مسيرة النجم الأرجنتيني مع برشلونة.

وأشارت صحيفة "الديلي ميل"، إلى أن العقوبة ستتراوح ما بين الإيقاف 4 إلى 12 مباراة، وأن مراجعة الاتحاد الاسباني لواقعة الطرد، يمكن أن تصل إلى الحد الأقصى أي 12 مباراة، إذا رأت أن تصرف اللاعب عدوانياً، وإذا توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى أن تصرف ميسي لم تكن خطوة عدوانية، فسيكون إيقافه ما بين مباراة واحدة و3 مباريات فقط،

وأوضحت الصحيفة هذا من شأنه، أن يحرم قائد برشلونة من جزء كبير من الموسم المحلي، ويزيد من الصعوبات التي تواجه برشلونة، والذي يحتل بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، المركز الثالث في الترتيب ويتخلف بالفعل 7 نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر، والذي لديه مباراتان مؤجلة.

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