صلاح يجدد ولاءه لليفربول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف محمد صلاح، عن رغبته بالبقاء في ليفربول إلى أطول فترة ممكنة، وأن مستقبله يحسم من قبل النادي الإنجليزي، وذلك بعدما فاجئ النجم المصري المشجعين الشهر الماضي، بتصريحه بأنه منفتح على فكرة مواصلة مسيرته في إسبانيا مع أحد أكبر أندية "الليغا".

وردا على سؤال حول مستقبله من قبل قناة "تي في 2" النرويجية، قال صلاح: "لا أعرف، وإذا سألت عن رأيي، سأقول إنني أريد البقاء هنا لأطول فترة ممكنة، لكن كما قلت من قبل، فإن الأمر في يد النادي، وسأعطي دائماً 100% حتى اللحظة الأخيرة التي أكون فيها في ليفربول، ومع الأشخاص الذين يظهرون لي الحب طوال الوقت، وأريد الفوز معه بأكبر عدد ممكن من الألقاب،

وجاءت تصريحات صلاح الأخيرة بعد شهر واحد فقط من إرساله موجة صادمة في جميع أنحاء الأنفيلد، من خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "آس" الإسبانية.

وردا على سؤال حول الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، قال اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً: "أعتقد أن مدريد وبرشلونة فريقان كبيران، ومن يدري ما سيحدث في المستقبل، لكني الآن أركز على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول مرة أخرى".

وعندما تم الضغط بسؤاله مجدداً عن مستقبله، أصر صلاح على أن كل شيء في يد ليفربول، مضيفاً: "هذا سؤال صعب، لكن الآن يمكنني القول أن كل شيء في أيدي النادي، وبالطبع أريد تحطيم الأرقام القياسية هنا، وأكرر كل الأرقام القياسية للنادي، لكن كل شيء في يد النادي".

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