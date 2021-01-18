نادال بين العشرة الاوائل للأسبوع 800 تواليا

المصدر: أ ف ب

اصبح الاسباني رافايل نادال الاثنين اول لاعب ضمن لائحة العشرة الاوائل عالميا في كرة المضرب لمدة 800 اسبوع تواليا على فترة امتدت 15 عاما.

وكان المصنف ثانيا عالميا حطم في نوفمبر الماضي الرقم القياسي السابق للنجم الاميركي جيمي كونورز الذي بقي بين العشرة الاوائل 789 اسبوعا متتاليا.

ودخل الاسباني نادي العشرة في 10 ابريل 2005، قبل قليل من احراز اوّل القابه الـ13 في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس".

ولا يزال نادال البالغ 34 عاما على بعد سنتين ونصف من الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر، الذي صمد بين العشرة الاوائل لمدة 931 اسبوعا.

ولم يحصل تغيير كبير على لائحة العشرة الاوائل الذين يستعدون لبطولة استراليا المفتوحة مطلع فبراير المقبل.

ولدى السيدات، ارتقت البيلاروسية أرينا سابالينكا للمركز السابع للمرة الاولى في مسيرتها بعد احراز ثالث القابها نهاية الاسبوع الماضي.

وتوّجت اللاعبة البالغ 22 عاما بدورة ابوظبي، على حساب الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 6-2 و6-2 الاربعاء.

وكانت سابالينكا انهت موسم 2020 بالتتويج في أوسترافا ولينتس.

تصنيف الرجال:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12,030 نقطة

2- الاسباني رافايل نادال 9,850

3- النمسوي دومينيك تييم 9,125

4- الروسي دانييل مدفيديف 8,470

5- السويسري روجيه فيدرر 8,470

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5,940

7- الألماني ألكسندر زفيريف 5,615

8- الروسي أندري روبليف 4,164

9- الارجنتيني دييغو شفارتسمان 3,455

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3,120

تصنيف السيدات:

1- الاسترالية آشلي بارتي 8,717 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 7,255

3- اليابانية ناومي أوساكا 5,780

4- الأميركية صوفيا كينن 5,760

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5,260

6- التشيكية كارلوينا بليشكوفا 5,205

7- البيلاروس أرينا سابالينكا 4,580

8- الكندية بيانكا أندرييسكو 4,555

9- التشيكية بيترا كفيتوفا 4,516

10- الهولندي كيكي برتنز 4,505



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