إنترميلان يخطط لتغيير الاسم والشعار في الذكرى 113

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يخطط إنترميلان لتغيير الاسم ليكون إنترميلانو، وكذلك الشعار التاريخي في الذكرى الـ 113، ضمن خطة طموحة بأن يصبح النادي الإيطالي قوة عالمية، وتتضمن مستقبلاً إمكانية تغيير المالك والراعي والملعب، في ظل الأزمة المالية التي تواجه النادي بسبب أجور اللاعبين غير المدفوعة.

وهذه الخطوة تعكس أيضاً، اتصالا أوثق مع المدينة الإيطالية، وتعطي النادي هوية عالمية أكثر وضوحا وحداثة، ومخطط الكشف عنها رسمياً في 9 مارس المقبل، وفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، والتي كشفت أن مالك النادي الإيطالي، ستيفن زانغ، يبحث عن المزيد من الاستثمارات لوضع حد لأزمة السيولة النقدية، ومنها تغيير بيريللي راعي الفريق، إلى شركة إيفرجراند.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز