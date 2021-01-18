شاهد اللقطة التي أدت لطرد ميسي في نهائي السوبر الإسباني

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة للطرد خلال المباراة التي جمعت فريقه أمام أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم أمس الأحد وتوج فيها أتلتيك بيلباو بالبطولة

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ميسي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني عقب الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR، والتي أظهرت اعتداء النجم الأرجنتيني بالضرب على لاعب بيلباو أسيير فياليبري بدون كرة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-2 بعد التمديد عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليتوج الفريق أتلتيك بلباو بلقب بطل كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه.

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