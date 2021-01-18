أتلتيك بلباو يُسقط برشلونة ويتوج بطلاً للسوبر الإسباني في ليلة طرد ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

توج أتلتيك بلباو بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم أمس الأحد للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه 3 / 2 على برشلونة بعد التمديد الأحد في المباراة النهائية للمسابقة بمدينة أشبيلية.

وسجل لبرشلونة أنطوان جريزمان هدفين في الدقائق 40 و77، بينما سجل لأتلتيك بلباو أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 42، وفياليبريي في الدقيقة 90، وإيناكي ويليامز في الدقيقة 93.

وبعد هدف في كل شوط من أنطوان جريزمان، بدا أن برشلونة سيحقق الفوز بعد أن كان أوسكار دي ماركوس أدرك التعادل 1-1 لبيلباو.

لكن أسيير بياليبري تعادل لبيلباو في الدقيقة 90، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي.

وبعد ثلاث دقائق من الوقت الإضافي، أطلق إنياكي وليامز تسديدة هائلة من حافة منطقة الجزاء في الزاوية العليا، لينتزع الانتصار لفريق المدرب مارسيلينو جارسيا.

ونال ميسي بطاقة حمراء في الدقيقة 120 بعدما اعتدى على بياليبري وعقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

وتوج بيلباو بلقب كأس السوبر للمرة الثالثة، لكنه أول لقب للفريق منذ حصد اللقب ذاته في 2015 بالتفوق 5-1 على برشلونة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب وفقا لنظام المسابقة سابقا.

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