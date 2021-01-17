لاعبات بطولة استراليا للتنس يحولن غرفهن لملاعب تدريب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لجأت مجموعة من اللاعبات المشاركات في بطولة استراليا المفتوحة للتنس، إلى التدريب في غرف فندق الإقامة، بعدما فرضت عليهم السلطات الأسترالية حجر صحي لمدة أسبوعين، ومنعتهن من الخروج أو التدريب في الملاعب.

وقامت عدداً من اللاعبات بنشر فيديوهات لهن على حساباتهن الشخصية في "تويتر"، وهن يتدربن في الغرف، ومنهن بليندا بنسيك ويوليا بوتينتسيفا، بعد قيامهما بإجراء تغييرات في أثاث الغرفة للحصول على مساحة أكبر للتدريب.

وكانت السلطات الصحية في استراليا، قد فرضت الحظر على اللاعبين الذين وصلوا للمشاركة في بطولة استراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام، بعد اكتشاف حالات إيجابية بفيروس كورونا في الرحلات المستأجرة لنقل اللاعبين واللاعبات إلى ملبورن للمشاركة في البطولة.

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