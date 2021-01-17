تياغو مهدد بعقوبة تأديبية لاهداءه قميصه لعامل بناء

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يواجه مدافع تشيلسي تياغو سيلفا، عقوبة تأديبية لإعطائه قميصاً كان يرتديه، في مباراة فريقه أمام فولهام أمس، لخرقه بروتوكول "كوفيد- 19"، والقاضي بعدم تبادل أو تخلي اللاعبين عن قمصانهم أثناء المباريات.

وقام المدافع البرازيلي، بعد فوز تشيلسي بهدف وحيد على ملعب كرافن كوتيدج، بإلقاء قميصه على شخص كان يعمل على إعادة بناء مدرج ريفرسايد في فولهام، وهو ما يتناقض مع البرتوكول الذي أصدرته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع لمنع انتشار فيروس كورونا بين الفرق.

وسبق أن قام ريتشارليسون جناح إيفرتون، بنفس التصرف عندما زار إيفرتون بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي فولهام في نوفمبر الماضي، إلا أنه لم يتلق أي عقوبة وقتها، لأن البروتوكول لم يكن مشدداً مثل الوقت الحالي، والذي يشهد في إنجلترا العديد من تأجيلات المباريات هذا الموسم.

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