برشلونة وبلباو نهائي سوبر اليوم

المصدر: (برشلونة - د ب أ)

يلتقي برشلونة اليوم، مع أتلتيك بلباو في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، ويتعلق أمل برشلونة بقفاز حارس مرماه الألماني مارك أندري تير شتيغن، أكثر من أي لاعب لحماية مرمى الفريق من هجمات المنافس العنيد، وخاصة أنه قاد «البارسا» إلى النهائي، بفضل تألقه في ركلات الترجيح في مباراة الفريق أمام ريال سوسييداد في المربع الذهبي، وفي المقابل، تغلب أتلتيك بلباو على مضيفه ريال مدريد 2 / 1 في نفس الدور.

ويوجد احتمال بغياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الوقت الذي يؤكد أن المؤشرات بشأن مشاركته تبدو إيجابية وواعدة، وقال: سيكون علينا أن ننتظر ونرى تعافي ميسي.

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