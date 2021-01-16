شكوك حول مشاركة ميسي في نهائي كأس السوبر الإسباني

المصدر: أ ف ب

ستكون الفرصة متاحة للهولندي رونالد كومان أن يحرز أوّل القابه كمدرب مع برشلونة الاسباني المتعطش، عندما يخوض نهائي الكأس السوبر ضد أتلتيك بلباو الأحد في اشبيلية، فيما يحوم الشك حول مشاركة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفيما يحلق اتلتيكو مدريد في صدارة الدوري، نجح برشلونة بتصحيح بدايته السيئة، فلم يخسر في آخر تسع مباريات، ويأمل في احراز لقبه الأول منذ ابريل 2019.

وعاد كومان الى برشلونة، الفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب بين 1989 و1995، ليتولى مهمة المدرب في أغسطس الماضي، خلفا للمقال كيكي سيتيين، فتعهد بإعادته الى القمة.

وسيكون اللقاء الثاني بين برشلونة وبلباو في عشرة ايام، بعد عودة الاول فائزا من اقليم الباسك 3-2 بثنائية لنجمه ميسي.

ويحوم الشك حول مشاركة ميسي، افضل لاعب في العالم ست مرات، في صفوف الفريق الكاتالوني، بعد غيابه عن مواجهة سوسييداد، لاصابة لحقت به ضد غرناطة (4-صفر) في الدوري المحلي.

وكان ميسي في عداد التشكيلة المتوجهة الى اشبيلية والتي غاب عنها قلب الدفاع جيرار بيكيه ولاعب الوسط الهجومي البرازيلي كوتينيو لتعافيهما من الاصابة.

وهذه السنة الثانية تواليا تقام المسابقة بمشاركة اربعة اندية، وكان من المقرر ان تقام في السعودية، لكن القيمين عليها قرروا ابقاءها هذا الموسم في اسبانيا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبلغ برشلونة المشارك بصفته وصيفا للدوري الماضي، النهائي بفوزه على ريال سوسييداد 3-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 الاربعاء، فيما حقق بلباو، احد طرفي المباراة النهائية للكأس، مفاجأة بتغلبه على ريال مدريد حامل لقب الدوري بثنائية راوول غارسيا الخميس.

وكانت مباراة نصف النهائي قد شهدت تألق حارس برشلونة الالماني مارك-أندريه تير شتيغن، بتصديه لأوّل محاولتين لريال سوسييداد عبر جون باوتيستا وميكل اويارسابال، قبل ان يهدر البرازيلي وليان جوزيه دا سيلفا الثالثة في القائم.

العين على مارسيلينو

وشاهد ميسي فريقه برشلونة، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13)، يتخطى سوسييداد وهو جالس على المدرجات في قرطبة واضعا رباطا على فخذه الايسر.

وبحال غيابه، سينافس برشلونة على اوّل لقب دون "البعوضة" منذ 15 عاما، اذا شارك بعدها في 27 مباراة نهائية لبرشلونة. وكانت المرة الاخيرة في ديسمبر 2006، عندما غاب عن نهائي كأس العالم للاندية ضد بورتو اليغري البرازيلي (صفر-1) لاصابته بكسر في مشط قدمه اليسرى.

وكان كومان قال بعد التأهل الى النهائي "سننتظر بضعة أيام لمعرفة ما اذا كان ليو قادرا على اللعب".

ولم تكن التجربة الاخيرة لبرشلونة في الكأس السوبر مشجعة في مدينة جدة السعودية، اذ خسر امام أتلتيكو مدريد 2-3 في نصف النهائي، عندما تعرض مهاجمه السابق وصديق ميسي الاوروغوياني لويس وساريز لاصابة قوية في ركبته.

لكن بعد حقبة المدربين المقالين ارنستو فالفيردي وسيتيين والبداية السيئة هذا الموسم، يتحيّن برشلونة الفرصة لانطلاقة ايجابية امام بلباو مفاجأة نصف النهائي.

ونجح الفريق الباسكي بتحقيق فوزه الاول على ريال مدريد منذ السابع من مارس 2015 عندما تغلب عليه بهدف دون رد في الدوري.

ويشرف على بلباو المدرب الجديد مارسيلينو القادم في 3 يناير الجاري، وساهم بايصال فريقه الذي يحتل المركز الثاني عشر في الدوري الى المباراة النهائية.

وكان مارسيلينو واجه برشلونة في نهائي الكأس الماضية عندما كان مدربا لفالنسيا ونجح في اسقاطه 2-1 في 25 مايو 2019.

وبالنسبة لحارس برشلونة تير شتيغن، لهذه المباراة طعم خاص، اذ ارتكب ضد بلباو في نهائي الكأس السوبر 2015 خطأ فادحا ساهم بخسارة فريقه مباراة الذهاب 4-صفر (ايابا 1-1)، يأمل في تعويضه الأحد على ملعب "لا كارتوخا" في الاندلس.

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