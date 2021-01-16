7 مارس المقبل موعد انتخابات الرئاسة في برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية أنه تحدد يوم 7 مارس المقبل، باعتباره الموعد الأقرب لإجراء انتخابات الرئاسة في برشلونة، حسبما أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية .

وكان نادي برشلونة أعلن امس عن تأجيل انتخابات رئاسة النادى، بعد اجتماع مع السلطات المختصة فى حكومة إقليم كتالونيا، وذلك بسبب تفشى وباء فيروس كورونا، وكتب حساب النادى عبر تويتر، "بعد اجتماع مع السلطات المختصة فى حكومة كتالونيا، تقرر إرجاء موعد الانتخابات الرئاسية بنادى برشلونة إلى أجل غير مسمى، بسبب التدابير الصحية المعمول بها فى سياق جائحة كوفيد-19".

ويتنافس على رسائة نادى برشلونة 3 مرشحين لاختيار خليفة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، الذى استقال من منصبه نهاية شهر أكتوبر الماضى.

وذكرت إذاعة كتالونيا أن الحكومة الإسبانية قررت عدم إقامة الانتخابات يوم 24 يناير الجارى على أن تجرى مبدئيا فى شهر مارس.

وأوضحت الإذاعة أن حكومة كتالونيا تميل لتأجيل الانتخابات بسبب غياب العدالة الاجتماعية، حيث إن معظم الأعضاء لن يستطيعوا التصويت بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأعلن المجلس الانتخابى فى نادى برشلونة الإسبانى أسماء 3 مرشحين سوف يتنافسون فيما بينهم من أجل الوصول إلى كرسى رئاسة النادى الكتالونى، التى سوف تنطلق غدا الجمعة ويعلن الفائز يوم 24 من شهر يناير الجارى.

وكشف المجلس الإنتخابى عن حصول خوان لابورتا على 10272 توقيعا منهم 9625 صحيحا، بينما فيكتور فونت 4713 منهم 4431 توقيعا صحيحا وأخيرا انطونى فريسكا 2822 منهم 2634 توقيعا صحيحا.

وكان الرئيس السابق للنادى الكتالونى خوسيه ماريا بارتوميو، استقال من منصبه فى أواخر شهر أكتوبر الماضى، بعد ضغوط كبيرة تعرض لها من جماهير النادى بسبب تراجع نتائج الفريق وخلافه مع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى

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