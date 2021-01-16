طفل يدخل موسوعة غينيس لأكثر اللمسات المتتالية من كرة القدم في دقيقة واحدة

المصدر: وكالات

حقق الطفل النيجيري "إيشيى شينوسو"رقما قياسيا جديدا لأكثر اللمسات المتتالية من كرة القدم في دقيقة واحدة أثناء وضع كرة أخرى على رأسه.

وسجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية رقماً جديداً لطفل نيجيري يبلغ من العمر 11 عاما. "إيشيى شينوسو" حقق رقما قياسيا جديدا لأكثر اللمسات المتتالية من كرة القدم في دقيقة واحدة أثناء وضع كرة أخرى على رأسه، وفقاً لموقع "أخبار الآن".

"شينوسو" طفل نيجيري ولد بجنوب نيجيريا، وهو يعشق كرة القدم، ويصر على تطوير مهاراته باستمرار في كرة القدم الحرة "فريستايل" .

ونشر الحساب الرسمي لموسوعة غينيس ، على تويتر، و"تيك توك"، فيديو يصف فيه الطفل براعته على أنه "هدية"، قائلاً إنه بدأ التدرب في سن 8 سنوات , بعدما رآه والده يشاهد عبر يوتيوب فيديوهات ومقاطع عن مهارات لاعبي برشلونة ليونيل ميسي ورونالدينيو ، ولاعب خط وسط سوبر ايجلز جاي جاي اوكوتشا.

يقول "شينوسو" إنه يستخدم عادة مهاراته للترفيه عن الأطفال الآخرين فى مدرسته، بلعب الكرة وتنفيذ المهارات أمامهم، وتابع "أحب لعب كرة القدم الحرة والمهارية، لأنها موهبتى، بعض الناس يلقبونني بالطفل المدهش".

وعن يومه يقول "أستيقظ كل يوم في الساعة الرابعة والنصف صباحًا أقوم بالتدريب ثم أذهب إلى المدرسة، بعد المدرسة أذهب إلى الميدان وألعب كرة القدم مع زملائي فى الفريق، أود أن ألعب لنوادي كبيرة مثل برشلونة وريال مدريد وتشيلسي وسوبر إيجلز في نيجيريا، وأود أن أكون لاعباً دولياً.

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