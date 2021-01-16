«كورونا» يؤجل انتخاب رئيس «برشلونة»

المصدر: (برشلونة - د ب أ)

أعلن نادي برشلونة لكرة القدم، أمس، تأجيل انتخابات رئاسة النادي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تصوت جماهير النادي على اختيار رئيس جديد بحلول يوم 24 الجاري، لكن النادي أصدر بياناً، يؤكد فيه عدم انعقاد الانتخابات في ذلك التاريخ.

وذكر نادي برشلونة في بيانه: بسبب القيود المفروضة من جانب الحكومة الإقليمية مع تداعيات انتشار كورونا، فإنه من الواجب تأجيل موعد انتخابات رئاسة النادي.

وسيلتقي كارلس توسكيتس الرئيس المؤقت الحالي لبرشلونة مع المرشحين الثلاثة لرئاسة النادي وهم خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريكسا، لمناقشة تحديد موعد جديد للانتخابات مدى ضرورة تحرك النادي لجلب لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية.

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