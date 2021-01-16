روني يعتزل اللعب ويتفرغ للتدريب

المصدر: (لندن - أ ف ب)

أعلن نادي دربي كاونتي من الدرجة الأولى الإنجليزية في كرة القدم، أن مهاجمه وقائد منتخب «الأسود الثلاثة» السابق واين روني، اعتزل اللعب نهائياً للتفرغ لتدريب الفريق.

وأوضح النادي في بيان أن الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي (53 هدفاً) وفريق مانشستر يونايتد (253) وقع عقداً لمدة عامين ونصف العام حتى صيف عام 2023 لتدريب الفريق بعدما كان يقوم بالمهمة مؤقتاً منذ إقالة المدرب الهولندي فيليب كوكو في نوفمبر 2020.

وأضاف أن روني (35 عاماً) «اختار إنهاء مسيرته الرائعة كلاعب للتركيز بشكل كامل على عمله مدرباً» للفريق صاحب المركز 22 في ترتيب الدرجة الأولى التي تضم 24 فريقاً.

وانتقل روني إلى اللعب في صفوف دربي كاونتي في يناير 2020 وخاض معه 35 مباراة.

وسيرافق روني في تدريب دربي كاونتي زميله السابق في الفريق ليام روسنيور الذي عين مدرباً مساعداً، وحارس المرمى الدولي الإيرلندي السابق شاي غيفن المعيَّن مسؤولاً عن الفريق الأول.

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