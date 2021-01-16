إسماعـيل بـن ناصر.. مصارعة «اللعنة»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

بعد أن قدّمَ أداءً رائعاً في بداية الموسم الحالي بقميص فريقه ميلان الإيطالي، وكان من بين الأعمدة الرئيسية لتشكيلة الروسونيري التي تربعت على صدارة جدول ترتيب المسابقة، أبعدت لعنة الإصابات النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن الملاعب منذ شهر ديسمبر الماضي، ما انعكس بطريقة سلبية على أداء ونتائج الفريق اللومباردي.



فمنذ انتقاله لصفوف ميلان في صيف عام 2019 قادماً من إمبولي، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية التي توج بلقبها المنتخب الجزائري، صار بن ناصر عنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق، ونجح في قيادة الروسونيري لخوض سلسلة اللاهزيمة التاريخية التي امتدت خلال 27 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي، وتوقفت بالخسارة أمام يوفنتوس في الجولة الماضية بنتيجة 3-1 على ملعب سان سيرو.

وكان الظهور الأخير للنجم الجزائري بقميص الروسونيري خلال مواجهة بارما في الثالث عشر من شهر ديسمبر الماضي، حيث تعرّض اللاعب لإصابة أبعدته عن الملاعب حتى الآن، في حين يأمل جمهور ميلان، ومدرب الفريق ستيفانو بيولي، في عودة اللاعب للمشاركة في المباريات في أقرب وقت ممكن، بعد أن وضح تأثير غيابه الكبير على أداء ونتائج الروسونيري، ولم ينجح أي لاعب آخر في شغل الفراغ الذي تركه محارب الصحراء في وسط الملعب.

ولا يقتصر دور بن ناصر في وسط ملعب الروسونيري على الواجبات الدفاعية وافتكاك الكرة من الخصوم فقط، إذ يعتمد عليه بيولي في بناء الهجمات، نظراً لرؤيته الرائعة للملعب، وسرعته الفائقة في التحولات، وتمريراته المتقنة.



وكان لتألق بن ناصر خلال الفترة الماضية تأثير مباشر على قيمته السوقية في بورصة اللاعبين، ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في الانتقالات واحتساب قيمة لاعبي كرة القدم، ارتفعت قيمة النجم الجزائري السوقية بشكل لافت خلال الأشهر القليلة الماضية.



فبعد أن بلغت قيمته السوقية 17.5 مليون يورو خلال شهر أبريل من عام 2020، قفزت إلى 28 مليون يورو في شهر أغسطس، قبل أن ترتفع مجدداً في شهر أكتوبر لتصل إلى 33 مليون يورو، وبنهاية العام الماضي حققت قفزة هائلة لتصل إلى 40 مليون يورو، وهو ما يزيد على ضعف قيمته قبل 8 أشهر فقط.



وتحلم جماهير ميلان بيوم عودة النجم الجزائري للمباريات، خاصة وأن الفريق اللومباردي يخوض صراعاً شرساً هذا الموسم من أجل حصد لقب سكوديتو الأول له منذ عام 2011، حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن جاره وغريمه إنتر، وبفارق 7 نقاط عن يوفنتوس حامل

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