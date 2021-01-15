ريال مدريد يفتقر إلى القوة الهجومية لمواجهة خصومه الأوروبيين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تقدم ريال مدريد إلى مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ولكن هناك إحساس غريب بأن لا أحد يعتقد حقاً أن بإمكان "الملكي" الفوز بالبطولة، لأن الفريق يفتقر إلى القوة الهجومية الأمامية لإكمال منافسته في المسابقة.

ويعد الفرنسي كريم بنزيمة، المهاجم الوحيد الذي يثق به مواطنه مدرب الريال زين الدين زيدان، حسب ما أشارت صحيفة "ماركا"، ومن الممكن أن تتأثر خيارات الهجومية في النادي أكثر، بعد إعارة لوكا يوفيتش إلى اينتراخت فرانكفورت، فيما يطالب ادين هازارد وماركو آسينسيو، بفعل الكثير، مع فريق ببساطة لا يسجل أهدافاً كافية.

ولا يوجد حضور مركزي هجومي واضح ومحدد كما كان في عهد كريستيانو رونالدو، ولذا قامت صحيفة "ماركا"، بتحليل الفرق الـ16 المتبقية في دوري الأبطال، وسجل زيدان أسوأ الأرقام، وهو أمر يصعب تصديقه للوهلة الأولى

وأوضح أسطورة ريال مدريد، باكو جيميز: "الريال ليس فريقاً سيئاً، إنه يهاجم ويخلق الكثير من الفرص، ولديه بنزيمة الذي يمكنه أن يأخذ زمام المبادرة ويسجل الكثير، لكنه يحتاج إلى بقية زملائه لبدء التسجيل أيضاً، وكل شيء يعتمد على بنزيمة، ومن الصعب إذا لم يكن لديك كريستيانو أو إيرلينج هالاند أو روبرت ليفاندوفسكي أو ليونيل ميسي، أن تسجل الأهداف التي سجلها الفريق في السابق، وأتليتيكو مدريد، برشلونة، يوفنتوس وباريس سان جيرمان، لديها خطوط أمامية أفضل".

وأشارت صحيفة "ماركا"، أن توقيع لويس سواريز لأتليتيكو مدريد، بعداً جديداً للمضي قدماً، في حين، برز هالاند، على أنه ربما يكون أفضل مهاجم في تاريخ كرة القدم منذ كريستيانو رونالدو، ولا تزال هناك حاجة في الريال إلى شخصية هجومية مركزية.

وأوضحت الصحيفة أن بنزيمة كان مثيراً منذ رحيل رونالدو عن النادي، وكل الفضل يعود إليه، لكنه في أفضل حالاته عندما يصنع الفرص ويقلب الدفاعات بحركته، وإذا كان الريال لديه هالاند إلى جانب بنزيمة، فأنت تتساءل فقط إلى أي مدى سيكون الفريق أفضل، سيكون بالتأكيد منافساً بقوة في دوري الأبطال.

ويعد شراء آلات تسجيل الأهداف أمراً صعباً، لا سيما في السوق المتأثرة بجائحة كورونا، ويحاول فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، خفض التكاليف في ريال مدريد، وإذا نظرت إلى هالاند على سبيل المثال، لا توجد طريقة لتوقيعه مقابل أي شيء أقل من 100 مليون يورو، وهو بهذه القيمة.

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