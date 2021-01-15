ريدناب يطالب ارسنال بفتح خزائنه للتعاقد مع غريليش

المصدر: دبي- البيان الرياضي

طالب هاري ريدناب مدرب توتنهام السابق نادي ارسنال بفتح خزائنه لإكمال صفقة انتقال جاك غريليش صانع ألعاب أستون فيلا خلال الصيف المقبل، بعد موسم ناجح يقدمه اللاعب الإنجليزي، بعد أن سجل 5 أهداف، ومرر 7 تمريرات حاسمة في 15 مباراة هذا الموسم.

وأشار موقع "توك سبورت" إلى أن غريليش وقع عقداً جديداً مدته 5 سنوات في سبتمبر الماضي بقيمة 130 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن مانشستر سيتي، لا يزال يأمل في التعاقد معه، وكذلك مانشستر يونايتد، والذي دخل منافساً مع ارسنال.

واعترف ريدناب بأن على غريليش أن يسعى للانتقال إلى مكان آخر إذا كان يريد الارتقاء بمستوى مسيرته المهنية إلى مستوى أعلى.

وقال ريدناب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أعتقد أن ارسنال يجب أن ينفق المزيد من الأموال للتعاقد مع غريليش، لأنه بعيد عنه في الوقت الحالي، وهو بحاجة إلى تقديم عرض أقوى لأن أرسنال نادي كبير، وغريليش يحتاج للعب في النادي الأكبر".

ويتوقع أن يدفع ارسنال 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل، للتعاقد مع غريليش، خاصة بعد تجديد عقده مع ناديه، مع العلم أنه سبق وحث أسطورة يونايتد، ريو فرديناند، ناديه السابق على محاولة التعاقد مع غريليش، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال: "لا يهمني إذا ذهب بول بوغبا أو بقي، لأن غريليش هو رجلي المطلوب، وعرفته منذ أن كان في أوائل سن المراهقة، وسبق أن جاء إلى مطعمي وأحضرت له ولوالده بعض تذاكر مباراة".

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