انفانتينو في الكاميرون لافتتاح بطولة أفريقيا للمحليين

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

وصل اليوم الجمعة إلى الكاميرون، السويسري جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لحضور افتتاح بطولة افريقيا للمحليين ( شان) غدا السبت ، وكان في استقباله لدي وصوله المطار، رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم المؤقت كونستانت أوماري، يرافقه رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سيدو مبومبو نجويا ونجم الكرة الأفريقية صامويل إيتو .

وستقام البطولة المخصصة للاعبين المحليين في الفترة من 16 يناير إلى 7 فبراير بعد ان تم تأجيلها من أبريل العام الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، وسيحضر انفانتينو، اجتماع اللجنة التنفيذية لكاف، وتتويج عيسى حياتو رئيسيا فخريا للاتحاد الأفريقي للكرة القدم اليوم الجمعة، كما سيشهد المباراة الافتتاحية للبطولة بين الكاميرون وزيمبابوي.

وأشارت صحف محلية في الكاميرون إلى وزير الرياضة الكاميروني مويلي كومبي أكد في تصريحات لوسائل اعلام محلية أن 25% من المشجعين سيتمكنون من دخول ملاعب البطولة خلال مرحلة المجموعات مع إمكانية زيادة النسبة إلى 50% لاحقا بشرط الالتزام بالتدابير الاحترازية.

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