بيلباو رقماً صعباً في نهائيات كأس السوبر الإسباني

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

الفوز المستحق والسهل الذي حققه نادي أتلتيك بيلباو على ريال مدريد بنتيجة 2-1 على ملعب لاروزاليدا في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، لم يكن بالأمر الجديد على هذا الفريق الذي سبق له وان ترقي إلى المواجهة النهائية في السوبر الإسباني 3 مرات في السنوات الماضية وهو الأمر الذي يؤكد انه رقما صعبا في نهائيات السوبر .

نبضات الكتالوني

لكن تكمن المفاجأة والتي تجعل نبضات عشاق نادي برشلونة الذي ترقي للنهائي هو الأخر خوفا من مفاجآت هذا الفريق الذي سبق له وان واجه الكتالوني في اربع مفاجاءات



رعب وخوف

مكمن الرعب والخوف أن فريق برشلونة الحالي ليس في أفضل حالاته وهو متر نح وبلغ النهائي "بالعافية " عبر ركلات الترجيح وهو فوز بالحظ ونجح فيه رفاق ميسي في حفظ ماء الوجه بعد ان معاناة مرعبة في شوطي حتي تبسكم لهم الحظ بخطف بطاقة الترقي الى النهائي بركلات الحظ .

النهائي الرابع

والسبب الثاني الذي يجعل أتلتيك بيلباو قاهر ريال مدريد مرعبا لبرشلونة أنه سيلعب المباراة النهائية الرابعة في كأس السوبر الإسباني في مسيرته، وجميعها كانت ضد برشلونة، وقد فاز الفريق الباسكي بواحدة من الثلاث السابقة، بينما فاز البارسا في نهائيين.

تتويج الباسكي

ويعود آخر نهائي بين برشلونة وأتلتيك بيلباو في كأس السوبر الإسباني إلى عام 2015، حيث توج الفريق الباسكي باللقب بعد فوزه إجمالًا ذهابًا وإيابًا بنتيجة 5-1، حيث فاز بيلباو في الذهاب 4-0 في ملعب سان ماميس ثم تعادل في الإياب 1-1 في كامب نو.

حلم السداسية

وحرم أتلتيك بيلباو العنيد، مضيفه برشلونة من اللقب الخامس في العام 2015، وبالتالي من حلم السداسية التي حققها عام 2009 تحت قيادة مدربه الأسبق بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي.

ثنائية البارسا

بينما فاز برشلونة في نهائيين بنظام الذهاب والإياب، عام 1983 حيث فاز البارسا 3-2 في مجموع المباراتين، وعام 2019 فاز البارسا 5-1 في مجموع

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