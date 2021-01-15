دي بروين.. ابن العز

المصدر: (إعداد - زياد فؤاد)

الحلوى دائماً جميلة المذاق، ولكن حبة الكرز التي توضع على قالب الحلوى تزيد حلاوته شكلاً ومضموناً، والبلجيكي كيفين دي بروين هو حبة كرز على قالب حلوى مانشستر سيتي الإنجليزي، هو المتعة واللمسة الساحرة، هو الرابط بين خطوط الفريق الإنجليزي والمكمل لعناصره الهجومية، هو ميزان الفريق وترمومتر الأداء في الملعب، دي بروين الساحر ابن القارة الأفريقية وتعليمها، الذي لم يكن فقيراً في نشأته، بل تربى غنياً مرفهاً، ولكن شغف كرة القدم ملأ عقله وقلبه وأوصله إلى الدوري الإنجليزي.

ولد دي بروين في 1991 لأبوين بلجيكيين، ولكنه قضى أيام طفولته الأولى في أفريقيا، وتحديداً في كوت ديفوار، حيث قدمت والدته من إنجلترا للعمل في أفريقيا، وامتلك أبوه شركة بترول واسعة الانتشار في العديد من الدول حول العالم، وبدأ الساحر الأبيض ممارسة كرة القدم في سن صغيرة بمدرسته في مدينة درونغن البلجيكية، ولكن سرعان ما ساءت علاقته بأسرته بسبب كرة القدم، حيث لم يجد الأب والأم داعياً للعب الفتى الصغير لكرة القدم، وهو الذي كل احتياجاته ملباة، ولكن كيفين الصغير كان له رأي آخر، واضطر لترك البيت في سن 14 عاماً من أجل محبوبته كرة القدم، والتحق بأكاديمية جنك البلجيكية، لتعلم أصول اللعبة والبدء في مسيرتها، وهناك بدأت الأضواء تسلط على اللاعب الصغير الموهوب، وبدأت العيون تتابع هذا الساحر ذا المهارات العالية.

ورفض دي بروين تماماً الاعتماد على أهله، بل ورفض تمويل أسرته الغنية، معتمداً على كرة القدم كمصدر دخل، ليبني نفسه بنفسه دون اللجوء للأهل، وإن ظل على تواصل معهم في إجازاته، ورويدا رويداً بدأت مسيرته في كرة القدم تسطع، فنجح في جنك البلجيكي في الفترة من 2008 وحتى 2012 ودخل في تشكيلة الفريق الأساسية صغيراً، قبل أن تلتقطه أعين الكشافين في تشيلسي اللندني في 2012، إلا أن البلوز لم يستطع تثمين الجوهرة التي امتلكها، ولم يشارك النجم البلجيكي سوى في 3 مباريات فقط، قبل أن ينتقل في إعارة لفيردر بريمن ويتألق هناك في ألمانيا، ثم ينتقل إلى فولفسبورغ ليسطع بأهدافه وتمريراته الساحرة وصناعته للأهداف، ليقتنصه مانشستر سيتي في 2015، ويبدأ مسيرة تألق جديدة في سماء كرة القدم قادته للتألق دولياً مع المنتخب البلجيكي.

الاسم: كيفين دي بروين

مواليد: 28 يونيو 1991

مسيرته: جنك

تشلسي

فيردر بريمن

فولفسبورغ

مانشستر سيتي

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