الخلاف بين نيمار وغونزاليس يعود إلى الاشتعال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عاد الخلاف بين نيمار نجم باريس سان جيرمان، وألفارو غونزاليس نجم مارسيليا، إلى الاشتعال على تويتر، بعد فوز باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي، بعدما سخر رجل مارسيليا بتغريدة قال فيها: "لطالما علمني والداي إخراج القمامة"، وبجوارها صورة له يمسك برأس منافسه اللدود نيمار.

وكان أول خلاف بين نيمار وغونزاليس، عندما لعب باريس سان جيرمان مع مرسيليا العام الماضي، ولكن هذه المرة، لم يقتصر الخلاف على أرض الملعب، ولكنه استمر على تويتر بعد كأس السوبر.

وزاد غونزاليس، من سخريته من مهاجم باريس سان جيرمان، بقوله أن نيمار سيظل إلى الأبد في ظل بيليه، وغرد بصورة لبيليه وهو يحمل كأس العالم ثلاث مرات، وكتب: "الظل الأبدي للملك".

ورد نيمار بدوره، مؤكداً أنه كان السبب وراء شهرة غونزاليس، بتغريدته: "لقد جعلتك مشهوراً، على الرحب والسعة"، ثم غرد: "لقد نسي الفوز بالألقاب"، مع العديد من البكاء مع الرموز التعبيرية الضاحكة.

وغالباً ما تكون مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا نارية، وقدمت آخر نسخة أمس الأربعاء، فصلاً آخر في الخلاف المرير بين نيمار وغونزاليس، والذي استمر بعد فوز باريس سان جيرمان 2-1، والتتويج بكأس السوبر الفرنسي.

ولدى نيمار الذي سجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان، سجل خلافي مع غونزاليس، والذي بدأ في سبتمبر الماضي، عندما طرد النجم البرازيلي لصفعه غونزاليس في مؤخرة رأسه قبل اتهامه بالإدلاء بتصريحات عنصرية، وفي وقت لاحق برأ تحقيق الاتحاد الفرنسي غونزاليس.

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