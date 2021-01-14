كورونا يربك خطط موراي قبل بطولة استراليا المفتوحة للتنس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يسابق آندي موراي، الزمن للشفاء من فيروس كورونا، بعدما جاء اختباره الأخير إيجابياً، قبل أيام من موعد سفره إلى ملبورن للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وهو ما أربك مخططاته للمشاركة في البطولة.

ويعتقد أن موراي، يعاني فقط من أعراض طفيفة للفيروس، حسب ما أشارت صحيفة "سبورت ميل"، والتي أكدت أن بطل ويمبلدون مرتين، كان مقرراً أن يغادر هذا الأسبوع إلى ملبورن، وأعاد اختبار الفيروس الذي أجراه قبل عدة أيام، ولكن النتيجة جاءت إيجابية أيضاً.

ونوهت الصحيفة إلى أن هناك تفشي طفيف في المركز الوطني للتنس في روهامبتون في الأسبوع الماضي، حيث تم إجراء الجزء الأكبر من تدريبات موراي الأخيرة، مع اللاعب البريطاني بول جوب، والمعروف أيضاً أنه أصيب بالفيروس.

لا يزال لدى موراي الأمل السماح له بالسفر إلى البطولة التي تبدأ في 8 فبراير المقبل.

وأكدت إدارة موراي، التشخيص الإيجابي اليوم، وأكدت وجوده حالياً في منزله، وعلى أنه لن يسافر إلا عندما يكون ذلك آمناً، وأن إصابته الحالية بالفيروس ووضعه في الحجر الصحي لن يشكل خطراً.

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