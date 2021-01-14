برشلونة يعلن انحصار سباق الانتخابات الرئاسية بين 3 شخصيات

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا رسميا للإعلان عن المرشحين النهائيين لانتخابات البارسا الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأحد 24 يناير.

ووفقًا لموقع النادي الرسمي، بعد انتهاء التحقق من صحة التوقيعات المقدمة، انحصر السباق النهائي للانتخابات الرئاسية لبرشلونة المقررة يوم الأحد 24 يناير بين ثلاثة مرشحين فقط وهم خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريتشا.

وأثناء إجراء عملية التحقق من صحة التوقيعات المقدمة، أعلن العضو إميلي روسود أمام المجلس الانتخابي انسحابه من عملية الترشح للانتخابات.

وفيما يلي التفاصيل كاملة عن عدد التوقيعات:

خوان لابورتا

عدد التوقيعات المقدمة: 10272 توقيعًا

تم التحقق من صحة التوقيعات: 9625 توقيعًا

فيكتور فونت

عدد التوقيعات المقدمة: 4713 توقيعًا

تم التحقق من صحة التوقيعات: 4431 توقيعًا

توني فريتشا

عدد التوقيعات المقدمة: 2822 توقيعًا

تم التحقق من صحة التوقيعات: 2634 توقيعًا

ويود المجلس الانتخابي أن يشكر موظفي النادي على كل عملهم الشاق وأيضًا كل من تدخل نيابة عن الأعضاء الطامحين.

وبعد إعلان المرشحين لرئاسة النادي، تبدأ الحملات الانتخابية غدًا الجمعة 15 يناير، على أن يتم الاقتراع يوم الأحد 24 يناير.

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