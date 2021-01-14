السوبر الفرنسي يشجع نيمار لتمديد تعاقده مع سان جيرمان

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان بتتويج فريقه بكأس السوبر الفرنسي بطريقة استثنائية، وغير مسبوقة.

سجل نيمار لسان جيرمان هدفا من ركلة جزاء، ليفوز فريقه على الغريم التقليدي أولمبيك مارسيليا 2-1 مساء الأربعاء.

إلا أن احتفالات النجم البرازيلي، أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر اللاعب ارتباطه الشديد بالنادي بتصرفات غير مسبوقة.

ونشر نيمار مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، وهو يردد الهتاف الشهير لباريس، ويقبل شعار النادي.

كما نشر اللاعب البرازيلي صورا لفريقه على منصة التتويج بكأس السوبر، وكتب عليها "انطلق يا بي إس جي".

ولم يكتف نيمار بذلك بل نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "انستجرام"، وهو يسخر من خسارة أولمبيك مارسيليا لكأس السوبر، كاشفا عن قميص باريس وميدالية تتويجه باللقب.

ورد النجم البرازيلي بذلك على سخرية ديمتري باييه، نجم أولمبيك مارسيليا، من خسارة باريس سان جيرمان نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ.

واعتبر الكثيرون أن تصرفات واحتفالات نيمار هذه المرة، تعد إشارات إيجابية في طريق تمديد عقده مع النادي الباريسي والذي ينتهي في صيف 2022.

يذكر أن نيمار انتقل لصفوف العملاق الباريسي في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة كسر الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق، برشلونة الإسباني.

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