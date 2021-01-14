منتخب تشيلي يفسخ عقده مع الكولمبي رينالدو رويدا

المصدر: وكالات

وقع المدرب الكولومبى رينالدو رويدا على تسوية لفسخ عقده مع منتخب تشيلى لكرة القدم، فى عملية استغرقت عدة أسابيع من المفاوضات، حيث أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم، خلال بيان رسمى، أن "المدير الفني رينالدو رويدا توصل إلى اتفاق بعدم الاستمرار في قيادة المنتخب التشيلي"، مضيفا أنه "يقدر تفاني وعمل والتزام المدرب" الذي تولى قيادة الفريق في الثامن من يناير 2018.

ووفقا لوسائل الإعلام الكولومبية فإنه من أجل إتمام رحيله عن المنتخب التشيلي، سيتعين على رويدا دفع تعويض للاتحاد يقدر بنحو 500 ألف دولار، أي أقل من ربع ما هو منصوص عليه في بند الشرط الجزائي، الذي يتجاوز في الأساس مليوني دولار.

وتحت إمرة المدرب الكولومبي خاض منتخب "لا روخا" 27 مباراة، فاز بتسع منها وتعادل في ثماني وخسر عشر.

ومن إجمالي المباريات التي قادها رويدا، عشرة منها فقط كانت رسمية، برصيد 3 انتصارات وتعادلين وخمسة هزائم سواء في البطولات القارية أو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتسببت هذه النتائج في انتقادات قاسية ضد المدرب الكولومبي الذي يترك تشيلي في المركز السادس في التصفيات المؤهلة للمونديال القادم، برصيد أربع نقاط فقط.

ويجري المدرب السابق لإكوادور وهندوراس مفاوضات مع الاتحاد الكولومبي لكرة القدم لتولي تدريب "لوس كافيتيروس"، لكن لا تزال هناك بعض التفاصيل التي يتعين الانتهاء منها.

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