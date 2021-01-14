تير شتيغن يقود برشلونة الى نهائي الكأس السوبر الإسبانية

المصدر: أ ف ب

قاد حارس المرمى الدولي الألماني مارك-اندريه تير شتيغن فريقه برشلونة إلى المباراة النهائية لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية بكرة القدم في صيغتها الجديدة بمساهمته في غياب القائد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب، في الفوز على ريال سوسييداد 3-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي الأربعاء في نصف النهائي.

وتألق تير شتيغن في ركلات الترجيح بتصديه لأول محاولتين لريال سوسييداد عبر جون باوتيستا وميكل اويارسابال قبل أن يهدر البرازيلي وليان جوزيه دا سيلفا الثالثة في القائم.

في المقابل، سجل الفرنسي عثمان ديمبيلي والبوسني ميراليم بيانيتش وريكي بويغ لبرشلونة وأهدر له الهولندي فرينكي دي يونغ ومهاجم ريال سوسييداد السابق الفرنسي انطوان غريزمان.

ومنح دي يونغ التقدم لبرشلونة (ق39)، قبل أن يتسبب بركلة جزاء من لمسة يد أدرك منها اويارسابال التعادل لريال سوسييداد (ق51 من ركلة جزاء).

وتشارك أربعة فرق في المسابقة بحلتها الجديدة، هي ريال مدريد بطل الدوري وحامل اللقب، وبرشلونة وصيف الدوري، وريال سوسييداد وأتلتيك بلباو اللذان وصلا الى نهائي الكأس الموسم الماضي والذي أرجئ الى الرابع من أبريل المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن تقام المسابقة في المملكة العربية السعودية كما حصل في النسخة الأولى لكن تفشي "كوفيد-19" حال دون ذلك ليكون إقليم الأندلس مستضيفا لمبارياتها الثلاث.

وخاض برشلونة حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13)المباراة من دون نجمه ميسي بسبب الإصابة التي لحقت به في المباراة التي فاز فيها فريقه 4-صفر على غرناطة في الدوري المحلي السبت.

وكان مدرب الفريق الهولندي رونالد كومان قال الثلاثاء عشية المباراة إن نجمه شعر بعدم الارتياح السبت ما أدى الى استبداله في الشوط الثاني، لكنه تدرب يومي الاثنين والثلاثاء ليغيب بعدها عن المران الأخير صباح أمس.

وهذا هو النهائي الأول لكومان مع الفريق الكاتالوني منذ تسلمه لمهامه خلفا لكيكي سيتيين في أغسطس الماضي.

وجاءت بداية المباراة بطيئة من الطرفين اللذين لم يبادر أي منهما بشن هجمة على مرمى الخصم إلا بعد انتصاف الشوط الأول حين أنقذ الحارس أليخاندرو ريميرو مرماه من تسديدة الدنماركي مارتن برايثوايت (ق26) الذي عاد وهدد مرمى سوسييداد بعد ثلاث دقائق (ق29).

وكاد غريزمان يفتتح التسجيل من تسديدة من على مشارف المنطقة لكن ريميرو تصدى لها بنجاح فتهيأت أمام ديمبيلي الذي سددها عالية (ق36).

وافتتح دي يونغ التسجيل من ضربة رأس ارتقى لها عاليا بعد تمريرة عرضية من غريزمان (ق39).

وأنقذ تير شتيغن مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية من مسافة بعيدة للسويدي الشاب ألكسندر إيزاك (ق41).

وحاول سوسييداد قبل الدخول لاستراحة ما بين الشوطين أن يعيد المباراة للتعادل بعدما توغل المدافع ايغناسيو مونريال داخل المنطقة الجزاء ومررها خلفية لكنه كرته لم تجد من يتابعها داخل المرمى (ق44).

وانتظر ريال سوسييداد ست دقائق فقط لادارك التعادل من ركلة جزاء انبرى لها اويارسابال بنجاح بعد لمسة يد على دي يونغ (ق51).

وحاول الفريقان مع تقدم دقائق المباراة إحداث فارق في النتيجة، لكن محاولات لاعبيهما باءت بالفشل.

ولم يتغير الوضع كثيرا في الشوطين الإضافيين إذ افتقرت تسديدات اللاعبين للدقة والتركيز إضافة إلى لتفوق الحارسين في التصدي.

وتصدى القائم الأيسر لتسديدة البديل البلجيكي عدنان يانوزاي من ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة (ق118).

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